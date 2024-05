ONU eleva projeção para crescimento global de 2024, a 2,7%, e do Brasil, a 2,1%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/05/2024 - 15:12 Para compartilhar:

A Organização das Nações Unidas reviu para cima sua expectativa para o crescimento da economia mundial e também, especificamente, o do Brasil, em seu relatório Situação e Perspectivas Econômicas Mundiais, divulgado nesta quinta-feira, 16. Para a economia global, a expectativa para 2024 subiu de 2,4%, em janeiro, para 2,7% agora, e, para a brasileira, de 1,6% para 2,1%.

Para 2025, as projeções são de avanços de 2,8% e 2,4%, respectivamente, revisão para cima de 0,1 ponto porcentual nos dois casos.

O relatório é semestral e afirma, em sua versão desta quinta, que a perspectiva para a economia global melhorou desde janeiro, com grandes economias evitando uma piora acentuada no quadro.

A ONU projeta ainda que os Estados Unidos cresçam 2,3% neste ano (alta de 0,9 ponto porcentual ante a projeção de janeiro) e a União Europeia avance 1,0% (corte de 0,2 ponto), com a expectativa para o Japão mantida em um crescimento de 1,2% neste ano.

Para 2025, projeta alta de 1,7% nos EUA, mantida desde o levantamento anterior, de 1,1% no Japão e de 1,6% na zona do euro, também reafirmadas.

No caso do Reino Unido e Irlanda do Norte, a ONU antecipa avanços de 0,8% neste ano e de 1,5% no próximo, altas de 0,4 e 0,5 ponto porcentual ante as projeções anteriores.

Na América Latina e no Caribe, a ONU espera crescimento de 1,7% neste ano e de 2,4% no próximo, revisões para cima de 0,2 e 0,1 ponto, respectivamente. No México e na América Central, manteve as projeções de alta de 2,6% neste ano e de 2,3% no seguinte.