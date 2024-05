ONU diz que Itália é ‘pilar fundamental’ do multilateralismo

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/05/2024 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 7 MAI (ANSA) – O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, elogiou o papel que a Itália desempenha no cenário internacional durante uma reunião com o presidente do país, Sergio Mattarella, na sede da ONU em Nova York.

Guterres afirmou que Roma é um “pilar fundamental” do multilateralismo e uma “parceira exemplar” da ONU.

“A Itália está sempre presente em todas as áreas das nossas atividades, nas operações de manutenção da paz, no desenvolvimento sustentável, na proteção climática e nos direitos humanos. É muito importante dizer isto em um momento em que o país assume a presidência do G7”, afirmou o português.

No encontro com Mattarella, Guterres ainda mencionou especificamente os esforços da Itália na missão da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil), pois a nação encaminhou mais de mil soldados para Beirute “Uma razão adicional para estar grato à Itália diz respeito aos 1.081 soldados destacados na missão da Unifil em circunstâncias extremamente perigosas, com o profissionalismo e a coragem que não só representam a generosa contribuição da Itália para o mundo, mas também demonstram o seu forte compromisso com a ONU, o multilateralismo e a paz”, continuou.

Mattarella, por sua vez, mencionou a necessidade de “interromper a espiral de ação e reação que agrava os problemas e não permite que sejam resolvidos”.

“Estou aqui na ONU para testemunhar mais uma vez quanta fé a Itália tem nas Nações Unidas e nas suas ações. Quanto mais crescem as crises, as dificuldades, os conflitos e os confrontos no mundo, mais fica claro que há uma necessidade indispensável da ação da ONU”, disse o mandatário. (ANSA).