ONU: confrontos no estado etíope de Amhara deixaram mais de 180 mortos desde julho

Ao menos 183 pessoas morreram desde julho em confrontos no estado etíope de Amhara, assolado pela violência, anunciou a ONU nesta terça-feira (29).

O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos expressou “preocupação com situação dos direitos humanos” no país desde a instauração do estado de exceção no início de agosto e mencionou informações sobre “detenções em larga escala”.

“Na região de Amhara, após a intensificação dos confrontos entre o Exército etíope e a milícia regional Fano, e a declaração de estado de emergência em 4 de agosto, a situação piorou consideravelmente”, declarou a porta-voz Marta Hurtado.

“Ao menos 183 pessoas morreram nos confrontos desde julho, segundo informações obtidas pelo Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos”, acrescentou.

Amhara, o segundo estado mais populoso da Etiópia, é cenário desde abril de episódios de violência, desencadeados pela vontade do governo federal de desmantelar as “forças especiais”.

O governo federal decretou estado de emergência em 4 de agosto, após novos combates no início de julho entre o Exército federal e os nacionalistas amhara, incluindo membros da milícia regional de “autodefesa” Fano.

A medida permite a detenção de suspeitos sem uma ordem judicial, a imposição de toque de recolher e a proibição de reuniões públicas.

A tensão em Amhara aumentou desde que o primeiro-ministro Abiy Ahmed anunciou que desejava desmantelar as “força especiais”, ou seja, as unidades paramilitares criadas por vários estados regionais há 25 anos.

