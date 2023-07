ONU condena ataques russos em portos ucranianos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/07/2023 - 16:01 Compartilhe

WASHINGTON, 20 JUL (ANSA) – O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, condenou nesta quinta-feira (20) os ataques da Rússia contra os portos ucranianos no Mar Negro.

As autoridades de Mykolaiv e Odessa informaram que por volta de 20 pessoas ficaram feridas nas ofensivas de Moscou em áreas portuárias da Ucrânia.

Poucos dias depois da saída da Rússia do acordo de exportação marítima de grãos ucranianos, as forças de Moscou passaram a considerar que embarcações que vão aos portos do Mar Negro podem ser consideradas alvos militares.

A medida russa foi praticamente a mesma adotada pelo Ministério da Defesa de Kiev, que passou a considerar qualquer navio com destino a portos da Rússia como uma “embarcação militar” em potencial.

“Nos portos que foram alvos de ataques havia cerca de um milhão de toneladas de alimentos armazenados. Esse valor já deveria ter sido entregue aos consumidores da África e da Ásia”, declarou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em uma coletiva de imprensa na última quarta-feira (19). (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias