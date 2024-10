ONU cobra investigação sobre ataque de Israel no norte do Líbano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/10/2024 - 8:01 Para compartilhar:

GENEBRA, 15 OUT (ANSA) – O Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos (Acnudh) cobrou nesta terça-feira (15) uma investigação independente sobre o ataque israelense que matou pelo menos 22 pessoas no vilarejo de Aitou, no norte do Líbano.

A localidade tem pouco mais de mil habitantes, a maioria católicos maronitas, e é o primeiro alvo israelense no norte do país árabe durante a ofensiva contra o grupo xiita Hezbollah, cujas atividades se concentram no sul e no leste libanês e nos subúrbios da capital Beirute.

“O que estamos escutando é que há 12 mulheres e duas crianças entre as 22 pessoas mortas”, disse Jeremy Laurence, porta-voz da agência da ONU para direitos humanos. De acordo com ele, é preciso abrir uma “investigação rápida, independente e completa” sobre o bombardeio, ocorrido na segunda-feira (14).

“Temos preocupações reais sobre o direito internacional humanitário, ou seja, as leis da guerra e os princípios da distinção e da proporcionalidade”, acrescentou Laurence.

Deflagrado na esteira da guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza, o atual conflito entre Israel e Hezbollah já deixou mais de 2 mil mortos no Líbano em pouco menos de um mês, e Tel Aviv conseguiu eliminar a maior parte do comando do grupo xiita, incluindo o líder Hassan Nasrallah. (ANSA).