ONU cobra fim de ações militares em Zaporizhzhia

Ansa 11/08/2022 - 10:03 Compartilhe

NOVA YORK, 11 AGO (ANSA) – O secretário-geral da ONU, António Guterres, fez um apelo nesta quinta-feira (11) para Rússia e Ucrânia interromperem “imediatamente” todas as atividades militares nos arredores da usina de Zaporizhzhia, maior central nuclear da Europa.

A planta pertence à Ucrânia, mas está sob controle das tropas russas desde o início da guerra e foi palco de ataques no fim da semana passada, com acusações mútuas entre Moscou e Kiev.

“Convido as forças de Rússia e Ucrânia a cessar imediatamente todas as atividades militares nas proximidades da usina de Zaporizhzhia. Exorto as partes a retirar da planta todo o pessoal e equipamentos militares e a se abster de novos deslocamentos de forças ao local”, disse Guterres.

Segundo o secretário-geral, é preciso estabelecer um “perímetro de desmilitarização” em torno da central nuclear para garantir sua segurança.

“Qualquer potencial dano a Zaporizhzhia ou a qualquer outra planta nuclear da Ucrânia, ou em qualquer lugar, poderia provocar consequências catastróficas. Isso seria inaceitável”, acrescentou.

A usina será tema de uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU nesta quinta-feira, a pedido da Rússia. Já os países do G7 cobram que Moscou devolva o controle de Zaporizhzhia para a Ucrânia. (ANSA).