ONU: cerca de 3,3 milhões de pessoas deixaram a Venezuela desde 2015

Doria tem a força

No controle do PSDB, governador de São Paulo se consolida como alternativa de poder fora do eixo da extrema direita

Ao tomar o controle do partido e adotar novas práticas políticas que evitam a histórica postura em cima do muro dos tucanos, o governador João Doria se consolida como alternativa de poder fora do eixo da extrema direita