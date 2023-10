ONU: Brasil e Rússia propõem resolução para cessar-fogo em Gaza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/10/2023 - 20:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 14 OUT (ANSA) – O governo brasileiro apresentou uma proposta de resolução alternativa no Conselho de Segurança da ONU, na qual sugere a criação de um corredor humanitário em Gaza e um cessar-fogo para permitir o atendimento de civis na região.

A informação foi divulgada neste sábado (14) pelo colunista do portal UOL Jamil Chade.

Segundo a publicação, a medida é uma alternativa ao plano apresentado pelo governo russo, cuja proposta também tinha como objetivo criar uma área para que civis fossem resgatados, mas não citava o Hamas e nem condenava o grupo fundamentalista islâmico.

Para os governos americano, britânico e aliados ocidentais, não tem como aprovar a resolução desta forma. Por sua vez, o governo de Vladimir Putin não aceitou abrir uma negociação.

Diante do impasse, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a dianteira e apresentou um texto próprio para beneficiar a população civil e atende os interesses das nações ocidentais.

Ainda de acordo com o jornalista do UOL, a versão preliminar do texto brasileiro condena os “ataques terroristas” e cita textualmente o Hamas, além de ressaltar a necessidade de libertar os reféns israelenses que foram sequestrados pelo Hamas e levados para Gaza.

A guerra entre Hamas e Israel entrou no oitavo dia neste sábado e já deixou cerca de 3,5 mil mortos entre israelenses e palestinos. Em Gaza, o Unicef informou que mais de 700 crianças morreram.

Até o momento, o governo de Lula confirmou a morte de três brasileiros que estavam em Israel. (ANSA).

