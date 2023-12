ONU assina com Costa Rica fundo de US$ 2 milhões para ajuda em migração

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/12/2023 - 20:52 Para compartilhar:

As Nações Unidas e o governo da Costa Rica assinaram um fundo de ajuda para a questão migratória no valor de 2 milhões de dólares (R$ 9,79 milhões, na cotação atual), anunciou nesta segunda-feira (18) a agência da ONU no país centro-americano.

O montante tem como objetivo “fortalecer a convivência pacífica, a integração comunitária e a resposta institucional no atendimento a pessoas migrantes e refugiadas em comunidades da zona norte” na fronteira com a Nicarágua, informaram em um comunicado.

O projeto será executado a partir do início de 2024 e terá duração de 24 meses, sendo administrado pelos ministérios de Segurança Pública e Planejamento e Política Econômica.

A iniciativa será implementada principalmente nas comunidades de Upala e Los Chiles, pontos de fronteira aonde chegam os migrantes que viajam para os Estados Unidos, a maioria venezuelanos, após entrarem na Costa Rica pela fronteira sul com o Panamá, país para onde muitos se dirigem depois de atravessarem a perigosa selva do Estreito de Darién.

As Nações Unidas destacaram que os migrantes e refugiados não devem ser vistos como “meras estatísticas” nem “como uma ameaça ou problema”.

“A mobilidade humana é um bem comum, uma oportunidade para abraçar as diversidades e construir uma estrutura social mais forte, plural e solidária”, afirmou a coordenadora residente da ONU na Costa Rica, Allegra Baiocchi.

