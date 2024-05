ONU arrecada apenas 12% do solicitado para ajudar o Sudão

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/05/2024 - 9:44 Para compartilhar:

O pedido de ajuda humanitária lançado pela ONU para ajudar o Sudão, em guerra civil há mais de um ano, está “catastroficamente subfinanciado”, com uma arrecadação de apenas 12%, denunciou a organização nesta sexta-feira (17).

As Nações Unidas e outros parceiros humanitários necessitam US$ 2,7 bilhões (R$ 14,2 bilhões na cotação atual) este ano para fornecer ajuda urgente a cerca de 15 milhões de pessoas, explicou Jens Laerke, porta-voz do Escritório da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) em Genebra.

“A fome se aproxima. As doenças se aproximam. Sem a rápida chegada de mais recursos, as organizações humanitárias não serão capazes de intensificar seus esforços a tempo de evitar a fome e evitar mais privações”, alertou Larke durante uma coletiva de imprensa, exortando a situação dos confrontos em Darfur, no oeste do país.

Ao todo, 25 milhões de pessoas, metade da população do Sudão, necessitam de assistência, lembrou.

O Sudão está imerso em uma guerra há um ano entre o Exército regular, liderado pelo general Abdel Fatah al Burhan, e as Forças de Apoio Rápido (FSR, paramilitares), lideradas pelo general Mohamed Hamdan Daglo.

Em uma entrevista telefônica na terça-feira (14) com os dois generais em conflito, o Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, “exortou-os a agir imediatamente e publicamente para acalmar a situação”, afirmou sua porta-voz, Ravina Shamdasani. Também pediu-lhes que respeitassem o direito internacional, bem como um cessar-fogo.

