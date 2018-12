ONU anuncia acordo para trégua em Hodeida, no Iêmen

Após conversas de paz na Suécia, o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, anunciou, nesta quinta-feira (13), um acordo entre o governo do Iêmen e os rebeldes huthis sobre uma trégua na estratégica cidade portuária de Hodeida.

O acordo prevê uma retirada das forças do governo e dos rebeldes da cidade e do porto, controlado pelos huthis. A ONU desempenhará um “papel-chave” no controle deste porto do Mar Vermelho, por onde transita grande parte da ajuda humanitária para o Iêmen, disse Guterres, que também anunciou uma nova rodada de diálogo para final de fevereiro.