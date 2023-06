ONU alerta que violência na Cisjordânia pode sair do controle

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/06/2023 - 6:40 Compartilhe

A violência na Cisjordânia ocupada “ameaça sair do controle”, advertiu nesta sexta-feira o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk.

“As mortes recentes e a violência, ao lado da retórica incendiária, servem apenas para levar israelenses e palestinos a um abismo mais profundo”, afirmou Turk em um comunicado.

Quase 20 pessoas – principalmente palestinos – morreram desde o início da semana na Cisjordânia em incursões militares israelenses, ataques de palestinos ou de colonos israelenses. Estas mortes elevam a mais de 200 o número de vítimas fatais no conflito israelense-palestino desde o início do ano.

“Israel tem que revisar de maneira urgente suas políticas e ações na Cisjordânia ocupada de acordo com os padrões internacionais de direitos humanos, incluindo a proteção e o respeito do direito à vida”, disse o alto comissário.

“Como potência ocupante, Israel também tem a obrigação, com base no direito humanitário internacional, de garantir a ordem pública e a segurança no território palestino ocupado”, acrescentou.

“Para que esta violência acabe, a ocupação tem que acabar”.

“Em todos os lados, as pessoas com o poder político sabem disso e devem tomar medidas imediatas para concretizar isso”, concluiu Turk.

