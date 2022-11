ONS vê mais chuvas em hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste em novembro

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 18/11/2022 - 12:38 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – As hidrelétricas no Sudeste e Centro-Oeste, onde estão os maiores reservatórios do país, receberão chuvas equivalentes a 86% da média histórica em novembro, dois pontos percentuais acima da projeção da semana anterior, de acordo com dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) divulgados nesta sexta-feira.

Com isso, a previsão é de que os reservatórios do Sudeste/Centro-Oeste chegarão ao final de novembro com 47,8% da capacidade, ante 47,9% previstos na semana anterior.

O ONS ainda estimou queda de 2,5% na carga de energia do Brasil em novembro ante o mesmo mês do ano passado, para 68.596 MWmed, ante queda de 2,7% na previsão da semana anterior.

Os reservatórios do Sul também receberão mais chuvas do que o esperado na semana passada, equivalentes a 87% da média histórica em novembro, ante 83%.

(Por Roberto Samora)

