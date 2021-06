ONS vê alta de 4,7% na carga de energia do Brasil em julho

SÃO PAULO (Reuters) – A carga de energia do Brasil deverá avançar 4,7% em julho, projetou o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) nesta sexta-feira, dando sequência a uma recuperação na comparação anual, com diversos setores se adaptando à pandemia da Covid-19 no país.

Os crescimentos mais intensos na carga de energia devem ocorrer no Norte, com avanço anual de 7,9% em julho, seguido pelo Nordeste, com alta de 7,1%.

O Sudeste/Centro-Oeste tem avanço estimado em 4%, enquanto a região Sul aparece com 3,5%.

As precipitações nas usinas foram estimadas pelo ONS em 63% da média histórica para o Sudeste/Centro-Oeste, que concentra os maiores reservatórios.

No Nordeste, segunda região em armazenamento, a estimativa ficou em 43%. No Sul, o índice está projetado em 53%, enquanto no Norte em 80%.

(Por Nayara Figueiredo; edição de Roberto Samora)

Veja também