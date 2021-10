ONS vê alta de 1,4% na carga de energia em novembro e chuva acima da média no Sudeste

SÃO PAULO (Reuters) -O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) estimou nesta sexta-feira um aumento de 1,4% na carga de energia elétrica no Brasil em novembro ante o mesmo mês de 2020, conforme relatório.

O avanço na projeção de carga é puxado pela região Nordeste, com estimativa de alta de 5,2% no comparativo anual e pelo Norte, com incremento de 5,1%. No Sul, a expectativa indica elevação de 1,3%, enquanto o previsão para Sudeste e Centro-Oeste é de queda de 0,3%.

O ONS ainda projetou chuvas em 106% da média histórica nas hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste, enquanto os reservatórios do Norte receberão precipitações de 155% da média histórica no mês.

Para o Nordeste, as chuvas foram projetadas em 76% da média histórica e para o Sul, em 64%.

(Por Nayara Figueiredo; edição de Roberto Samora)

