ONS: Tendência para julho é de redução no armazenamento de água nas hidrelétricas

A tendência para julho é de redução nos níveis de armazenamento das hidrelétricas que atendem ao Sistema Interligado Nacional (SIN), prevê o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A situação é característica do inverno, considerado período de menos chuvas na maior parte do País.

Este mês, a energia Natural Afluente (ENA), quantidade de água que chega aos reservatórios das hidrelétricas para se transformar em energia, deve alcançar 57% da média histórica no Sudeste/Centro-Oeste, 50% no Norte e 43% no Nordeste. Por outro lado, o Sul os volumes devem ficar em 164%.

Caso essas projeções se confirmem, os reservatórios do Sudeste/Centro-Oeste, que respondem por mais da metade da capacidade de geração de energia, devem ficar em 62,0%. No Sul, a tendência é que alcancem 89,8%, no Nordeste 63,5% e no Norte 87,2%.

O Custo Marginal da Operação (CMO) foi estimado em R$ 67,77 por megawatt-hora (MWh) na semana operativa de 13 a 19 de julho.

Já a carga, montante de energia demandado pelos consumidores, mostra tendência de alta no mês. A projeção do ONS é que ela aumente 6,1% no País, em relação ao observado em igual mês do ano passado, para 74,635 megawatts médios (MWmed).

Por subsistema, a aceleração mais expressiva é de 10,9%a ser verificada no Sul, com 13.378 MWmed, seguido pelo Norte, com 9,2%, para 7.821 MWmed. Na região Nordeste o crescimento estimado é de 5,9%, a 12.291 MWmed, e para o Sudeste/Centro-Oeste há previsão de uma alta de 4,1%, para 41.145 MWmed.