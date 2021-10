ONS reduz previsão de carga de energia em outubro; vê mais chuvas no Sudeste e Sul

SÃO PAULO (Reuters) – O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) reduziu nesta sexta-feira a expectativa de carga de energia elétrica no Brasil em outubro para um aumento de 0,8%, a 71.791 MW médios, conforme relatório semanal.

Na semana passada, o operador havia estimado uma alta de 1,3% ante o mesmo mês de 2020.

“As projeções de carga consideram a contínua expansão do setor industrial, ainda que sob efeitos da escassez global de matérias-primas e a depreciação do valor do Real”, disse o ONS em nota.

“Além disso, o setor de serviços permanece se recuperando devido à redução das restrições sanitárias contra a Covid-19”, acrescentou.

O ONS ainda elevou a projeção de chuvas para hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste a 61% da média histórica, versus 57% na semana anterior.

Já os reservatórios do Sul terão precipitações em 122% da média, versus 93% previstos na semana passada.

Para o Nordeste, as chuvas foram projetadas em 37% da média, abaixo dos 44% da semana anterior.

(Por Roberto Samora)

