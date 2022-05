ONS projeta aumento de 0,7% da carga de energia em junho

SÃO PAULO (Reuters) – A carga de energia elétrica no Brasil em junho deverá registrar aumento de 0,7% na comparação com o mesmo mês do ano passado, para 67.218 MWmed, previu nesta sexta-feira o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Segundo o operador, as hidrelétricas do subsistema Sudeste/Centro-Oeste deverão terminar junho com 66,1% da capacidade, versus 66,4% atualmente.





O ONS ainda previu chuvas em 72% da média histórica em junho no Sudeste/Centro-Oeste, principal região em termos de reservatórios de hidrelétricas. As chuvas seguem fortes no Sul, atingindo 190% da média.

(Por Roberto Samora)