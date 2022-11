ONS prevê alta de 1,2% na carga de energia no Brasil em dezembro

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 25/11/2022 - 12:55 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A carga de energia elétrica no Brasil deve aumentar 1,2% em dezembro ante o registrado em igual período de 2021, segundo estimativa do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Em boletim divulgado nesta sexta-feira, o órgão projetou ainda que os reservatórios das usinas hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste devem encerrar o mês de dezembro com 52,1% da capacidade.

Isso representaria um aumento de 5,3 pontos percentuais frente ao armazenamento registrado nesta sexta-feira, de 46,8%, na região onde estão os maiores lagos de hidrelétricas do país.

O ONS também projetou que as hidrelétricas da região receberão chuvas equivalentes a 95% da média histórica em setembro.

Já nas demais regiões, a expectativa é de chuvas em 81% da média histórica no Sul, 81% no Nordeste e 159% no Norte.

(Por Letícia Fucuchima)

