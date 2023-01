ONS piora projeção de carga de energia em janeiro, vê menores reservatórios no SE/CO

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 13/01/2023 - 13:25 Compartilhe





RIO DE JANEIRO (Reuters) – O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) voltou a reduzir sua projeção de carga para janeiro, e também diminuiu a estimativa para o nível de reservatório no Sudeste/Centro-Oeste no fim do mês, segundo boletim publicado nesta sexta-feira.

Para a carga, o órgão projetou recuo de 2,2% no primeiro mês de 2023 no comparativo anual, contra queda de 0,8% esperada na semana passada.

Já para os reservatórios de hidrelétricas do Sudeste/Centro-Oeste, o ONS estimou que cheguem ao final de janeiro com 67% da capacidade, abaixo dos 68,6% projetados anteriormente.





No entanto, volume de chuvas que devem chegar às hidrelétricas da região no mês deve ser maior. A previsão do órgão é de chuvas em 122% da média histórica em janeiro, ante 119% previstos na semana anterior.

Para os demais submercados, foram elevadas as estimativas de chuvas para o Nordeste (108% da média histórica do mês, ante 107%) e Sul (84%, ante 72%), e reduzidas para o Norte (156%, ante 163%).

(Por Marta Nogueira)

