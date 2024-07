ONS: Nordeste bate dois novos recordes de geração solar em junho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/07/2024 - 15:42 Para compartilhar:

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) registrou em junho dois novos recordes na geração solar instantânea no subsistema Nordeste. Nos dias 28 e 29 de junho, foram verificadas as marcas de 9.598 MW e 9.760 MW, respectivamente. A energia solar representa atualmente cerca de 9% do abastecimento da eletricidade do País.

A marca mais alta foi aferida às 12h13, com esta geração correspondendo a 84,5% da demanda de energia na região Nordeste naquele momento. O maior registro anterior havia sido de 9.349 MW, no dia 13 de maio.

Segundo o ONS, somente em 2024, já foram verificados oito novos recordes na geração solar, seis no subsistema Nordeste e outros dois no Sistema Interligado Nacional (SIN). A maior marca do SIN foi registrada em março, com 28.116 MW, o que representava 30,5% da geração de energia do Brasil. Anteriormente, a aferição mais alta havia sido de 27.909 MW, em janeiro.