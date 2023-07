Ons Jabeur vence Petra Kvitova e vai às quartas de Wimbledon

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/07/2023 - 14:18 Compartilhe

Finalista no ano passado, a tunisiana Ons Jabeur, número 6 do mundo, se classificou para as quartas de final de Wimbledon nesta segunda-feira (10), ao derrotar a tcheca Petra Kvitova (9ª).

Jabeur fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-0 e 6-3, em uma hora e três minutos.

“Quando ganhei o primeiro set por 6 a 0, pensei que nada estava ganho”, explicou a tunisiana após a partida.

Kvitova, campeã em Wimbledon em 2014, não entrou no jogo em nenhum momento, cometendo 26 erros não forçados e conseguindo apenas quatro ‘winners’.

Mas isso não apaga a excelente atuação de Jabeur, que teve 80% de aproveitamento dos pontos usando o primeiro serviço.

Sua próxima adversária será a cazaque Elena Rybakina (3ª), que a derrotou na final de 2022 por 2 sets a 1.

“Vou tentar me vingar. Foi uma final dura e muitas lembranças vão voltar para mim. Espero jogar como hoje e vencer, porque ela é uma jogadora muito forte e implacável”, avaliou Jabeur .

Rybakina chegou às quartas de final ao passar pela brasileira Bia Haddad (13ª), que sentiu dores nas costas e acabou desistindo da partida quando perdia o primeiro set por 4-1.

