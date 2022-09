Ons Jabeur bate Veronika Kudermetova e vai às quartas do US Open

A tunisiana Ons Jabeur, número 5 do ranking da WTA e finalista do último torneio de Wimbledon, se classificou para as quartas de final do US Open neste domingo ao derrotar a russa Veronika Kudermetova.







Jabeur fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/1) e 6-4, em uma hora e meia de partida.

Aos 28 anos, a tunisiana chega pela primeira vez a esta etapa do torneio de Nova York. Até esta edição, ela nunca tinha passado da terceira rodada.

Sua próxima adversária será a australiana Ajla Tomljanovic, que passou por outra russa, Liudmila Samsonova. Há dois dias, Tomljanovic eliminou a americana Serena Williams do US Open.

“Para o público: vou jogar contra Ajla, que venceu Serena…”, brincou Jabeur, na esperança de conquistar a torcida americana na próxima rodada.

Para bater Samsonova, a australiana, número 46 do ranking da WTA, teve que salvar oito set points antes de vencer o tie break do primeiro set. Ela acabou fechando o jogo por 2 a 0, com parciais de 7-6 (10/8) e 6-1.

Outro confronto das quartas de final que ficou definido neste domingo será entre a francesa Caroline Garcia e a americana Coco Gauff.

Garcia passou por outra americana, Alison Riske, por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-1, em uma hora e 22 minutos de partida.

“Alison é uma jogadora muito dura, uma grande lutadora, que se movimenta muito bem, mas eu estava preparada para ela”, ressaltou a francesa.

“O primeiro sete foi um grande tênis, mas no resto do jogo administrei melhor minhas emoções”, afirmou Garcia, que ainda não perdeu nenhum set no torneio.

Por sua vez, Gauff bateu a chinesa Zhang Shuai para se garantir nas quartas de final do US Open.

A americana fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 7-5, em quase duas horas de partida.

Gauff, de apenas 18 anos, segue queimando etapas em alta velocidade e agora é a jogadora americana mais jovem a chegar às quartas em Flushing Meadows desde Melanie Oudin em 2009.

ig/ybl/cb