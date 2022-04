ONS eleva previsão de carga de energia no país; vê chuvas acima da média no Sul

SÃO PAULO (Reuters) – O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) passou ao esperar um crescimento mais forte da carga de energia no país em abril, ao mesmo tempo em que vê melhora das chuvas e dos reservatórios das usinas hidrelétricas do Sul, região que enfrenta situação hídrica mais adversa.

Segundo boletim publicado nesta sexta-feira, o órgão prevê aumento de 4,5% da carga de energia elétrica neste mês ante igual período de 2021. Na semana passada, a estimativa era de alta de 3,7%.

O ONS também elevou a previsão para as chuvas no Sul para o equivalente a 140% da média histórica, ante 97% projetados na semana anterior. Já para os reservatórios da região, espera-se que atinjam 50% da capacidade ao final de abril, contra 40,5% da previsão anterior.

Foram realizados ainda ajustes marginais nas previsões para chuvas nos lagos das hidrelétricas do Sudeste (73% da média, ante 75%), Norte (106%, ante 113%) e Nordeste (49%, ante 43%).

Para a capacidade dos reservatórios do Sudeste/Centro-Oeste, a previsão é de 68,5% ao final de abril, contra 69,0% esperados na semana passada.

(Por Letícia Fucuchima)

