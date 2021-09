ONS descarta relação de apagões de sábado no RJ e MG com crise hídrica

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) descartou neste domingo, 19, a relação do apagão na noite do sábado, 18, em alguns municípios dos Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais com a crise hídrica que vem causando estresse energético no País. O Operador não reportou nenhuma ocorrência em São Paulo, apesar de relatos, informando que, se houve algum problema, deve ter sido local, pois não chegou ao seu conhecimento.

Como já havia sido relatado por Furnas, o ONS informou que às 21h21 houve um desligamento total da subestação Rocha Leão, de propriedade de Furnas, “devido à atuação da proteção diferencial de barras do setor de 138 kV”, explicou.

De acordo com o sistema de supervisão do Operador, houve interrupção de 696 megawatts (MW) na carga. Às 22h32, o abastecimento estava 100% normalizado.

“O ONS avaliará as causas da ocorrência junto aos agentes envolvidos. Vale ressaltar que o episódio não tem relação com a crise hídrica do País. Reiteramos que, assim que identificado o problema, atuamos prontamente para iniciar a recomposição do sistema e para que o completo fornecimento de energia fosse restabelecido o mais rápido possível”, disse o ONS em nota.

