ONS: carga de energia tem crescimento de 2,4% em novembro

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou nesta quarta-feira, 18, que a carga de energia no Sistema Interligado Nacional (SIN) teve crescimento de 2,4% em novembro de 2019 frente ao mesmo período de 2018, para 69,3 mil MWmédios. Excluindo fatores fortuitos (maior número de dias úteis e temperaturas mais elevadas), houve aumento de 1,3% na carga em igual intervalo de comparação. No acumulado dos últimos doze meses encerrados em novembro de 2019 frente ao mesmo período de 2018, a expansão foi de 2,1%. Entre novembro de 2019 e outubro deste ano, houve queda de 0,3%.

“A economia brasileira já vem dando sinais de melhora, o que tem se refletido na carga de energia”, informou o ONS, em relatório. Dentre os submercados, a expansão mais acentuada entre novembro de 2019 e igual mês de 2018 foi na região Norte, de 6,4%, para 5,74 mil MWmédios. “Vale destacar que a taxa de crescimento apresentada é decorrente, principalmente, do retorno da carga de um consumidor livre da rede básica, em maio/19, que vinha se mantendo reduzida desde meados de abril/18”, destacou o operador.

O ONS ainda informou que a carga de energia cresceu 3% na região Sul, para 12,08 mil MWmédios, aumentou 2,5% no Nordeste, para 11,73 mil MWmédios, e 1,6% no Sudeste/Centro-Oeste, para 39,73 mil MWmédios.