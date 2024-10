ONS: carga de energia do SIN deve terminar outubro em 81.952 MWmed, alta anual de 4,4%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/10/2024 - 13:05 Para compartilhar:

A carga de energia do Sistema Interligado Nacional (SIN) deve terminar outubro em 81.952 megawatts médios (MWmed), aumento de 4,4% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Em relação à projeção da semana passada, o montante representa uma alta de 0,2%, segundo dados do Programa Mensal da Operação (PMO), divulgados hoje pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

No Sudeste/Centro-Oeste, principal centro consumidor de energia do País, a carga deve alcançar 46.278 MWmed, crescimento de 3,5% frente ao apurado em outubro de 2023, mas redução de 0,2% em relação à estimativa anterior.

A projeção para o Sul é de carga em 13.398 MWmed, alta de 4,3% em base anual de comparação. Ante o PMO anterior a elevação é de 1,0%.

No Nordeste, a previsão é que a carga atinja 13.970 MWmed, aumento de 5,0% em relação ao mesmo mês do ano passado e de 1,9% frente ao estimado na semana passada.

Já na região Norte, a estimativa é de 8.406 MWmed, crescimento de 8,8% em base anual de comparação, mas redução de 0,8% frente à projeção anterior.