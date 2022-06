‘Only Murders in the Building’: 2ª temporada de série com Selena Gomez ganha trailer

O Hulu divulgou nesta terça-feira (14) o trailer da segunda temporada de ‘Only Murders in the Building’, aclamada série de mistério e comédia estrelada por Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez. A nova temporada terá sua estreia na plataforma no dia 28 de junho. No Brasil, a primeira temporada está disponível no Star+.

Segundo a sinopse da primeira temporada, três estranhos que compartilham uma obsessão em um crime de repente se veem presos em um. O elenco também conta com Martin Short, Aaron Dominguez, Amy Ryan, Jackie Hoffman, Teddy Coluca, Jayne Houdyshell e Tina Fey.





A primeira temporada de ‘Only Murders in the Building’ está disponível no Star+.

Confira: