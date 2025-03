Ônibus turístico cai dentro de rio na Itália e deixa 1 morto

TURIM, 26 MAR (ANSA) – Um ônibus turístico caiu nesta quarta-feira (26) dentro do Rio Pó, em Turim, e deixou pelo menos uma pessoa morta.

O acidente ocorreu nas proximidades da Piazza Vittorio Veneto, na ponte Vittorio Emanuele I, e as imagens do veículo caindo dentro do rio viralizaram em toda a Itália.

O motorista do ônibus, que não resistiu aos ferimentos, era o único ocupante. Os socorristas retiraram o homem do fundo do rio, mas os paramédicos não conseguiram reanimá-lo.

O ônibus de turismo, que não tinha passageiros, chegou a atingir três mulheres que passavam pelo local na hora do acidente, mas elas sofreram apenas alguns hematomas.

Ainda não há muitos detalhes sobre os motivos que levaram o veículo a cair de ré dentro do Rio Pó, mas as autoridades locais já estão investigando o episódio. (ANSA).