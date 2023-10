Ônibus pega fogo ao cair de ponte e deixa 21 mortos em Veneza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/10/2023 - 20:12 Compartilhe

Vinte e uma pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas na noite desta terça-feira (3) em Veneza, Itália, depois que um ônibus caiu de uma ponte e pegou fogo, informaram autoridades locais.

“O balanço provisório registra ao menos 21 vítimas e mais de 20 pessoas hospitalizadas, muitas delas em estado grave”, anunciou Luca Zaia, governador de Veneto, região da qual Veneza é capital, lamentando “uma tragédia de enormes proporções”.

“As operações de remoção e reconhecimento dos corpos continua”, informou Zaia no Facebook. O acidente ocorreu pouco após as 19h30 locais.

Até as 22h, bombeiros trabalhavam nos restos do ônibus carbonizado. O veículo fazia o trajeto entre o centro histórico de Veneza e um camping, o que explica o fato de que “as vítimas e os feridos são de várias nacionalidades, não apenas italianos”, assinalou Zaia.

De acordo com os bombeiros da cidade, o ônibus pegou fogo após cair de uma ponte erguida sobre uma ferrovia entre Mestre e Marghera, localidades pertencentes ao município de Veneza. “Ao menos 10 feridos em diversos níveis de gravidade foram retirados do local do acidente e transportados aos hospitais” da região, informaram.

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, expressou condolências. “Estou em contato com o prefeito Luigi Brugnaro e com o ministro dos Transportes, Matteo Salvini, para acompanhar as informações sobre essa tragédia.”

Segundo o jornal Il Corriere della Sera, o ônibus despencou da ponte de 30 metros e caiu perto da via férrea logo abaixo. Ele teria se incendiado ao entrar em contato com os cabos elétricos.

“O agravante da situação foi o uso de metano, o que permitiu que o fogo se propagasse rapidamente. O balanço é trágico e dramático, e temo que aumentará”, disse o ministro do Interior, Matteo Piantedosi, à rede pública Rai1.

