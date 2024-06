Ônibus escolar é apreendido pela PRF com 1,6 tonelada de droga

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/06/2024 - 12:03 Para compartilhar:

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.632 kg de maconha, na quinta-feira, 6, em Paranaíba (MS). A droga estava escondida em um ônibus escolar falso.

Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-158, quando abordaram um ônibus com identificação escolar. O veículo era ocupado apenas pelo condutor, e, quando solicitado os documentos dele e do veículo, disse aos policiais que não possuía CNH nem mesmo a documentação do ônibus.

Conforme os agentes, ele afirmou ainda que teria sido contratado para levar o veículo até Aparecida do Taboado (MS). Os policiais perceberam, ainda, sinais de que o veículo poderia ter sido modificado.

A equipe realizou uma busca minuciosa no ônibus e encontrou um compartimento oculto no assoalho, onde estavam escondidos vários tabletes de maconha e 10,6 Kg de skunk. Os policiais também descobriram que o veículo utilizava placas falsas e a identificação escolar falsa. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Paranaíba (MS).