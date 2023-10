Ônibus do Lyon é apedrejado e clássico com Olympique de Marselha pelo Francês é adiado

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/10/2023 - 17:54 Para compartilhar:

O clássico programado para este domingo (29) entre Olympique de Marselha e Lyon, pela 10ª rodada do Campeonato Francês, foi adiado após o ônibus que levava os jogadores lioneses ao estádio Vélodrome ter sido apedrejado por torcedores marselheses, deixando o técnico italiano Fabio Grosso ferido na cabeça.

“Fomos informados que o Lyon não queria que o jogo acontecesse”, declarou o árbitro François Letexier em entrevista coletiva para anunciar o adiamento do a partida, especificando que enviou um relatório “às autoridades competentes, que decidirão o que será feito”.

No entanto, o proprietário do Lyon, o americano John Textor (também dono da SAF do Botafogo), se disse “muito irritado” com o ataque, mas garantiu que “todos queriam jogar (…), mesmo depois do incidente. Todos queríamos jogar futebol esta noite”.

O presidente do Olympique, Pablo Longoria, considerou os acontecimentos como “completamente inadmissíveis”.

Por sua vez, a ministra dos Esportes da França, Amélie Oudéa-Castéra, descreveu as imagens do incidente como “ultrajantes”, em declarações à AFP.

As forças de segurança se concentram agora na evacuação do estádio e em garantir a segurança dos jogadores e torcedores do Lyon, disse uma fonte da polícia local.

Por volta de duas horas antes do previsto para o início da partida, o ônibus que transportava a delegação do Lyon ao Vélodrome foi atacado e quatro janelas do veículo foram quebradas.

Grosso sofreu cortes na cabeça e, segundo fontes do Lyon, teve “vertigens”.

Em imagens divulgadas pelo Prime Vídeo, que transmite o Campeonato Francês, o treinador aparece com o rosto ensanguentado e depois saindo da enfermaria do estádio com um curativo na cabeça.

Uma foto que viralizou no X (antigo Twitter) mostra o italiano em uma maca com um corte na altura do olho esquerdo.

Um segundo ônibus, com torcedores do Lyon, também teria sido atacado, de acordo com outra imagem publicada no X.

Depois de um início de temporada catastrófico, o Lyon, que conquistou o Campeonato Francês sete vezes seguidas entre 2002 e 2008, é o lanterna e ainda não venceu este ano.

Por sua vez, o Olympique também vive momento turbulento, após da saída do técnico espanhol Marcelino García Toral, que pediu demissão depois que Longoria e vários dirigentes foram ameaçados por torcedores do clube.

Agora sob o comando do italiano Gennaro Gattuso, o time de Marselha é o nono colocado com 12 pontos.

