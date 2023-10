Ônibus do Lyon é apedrejado antes de clássico com Olympique; técnico fica ferido

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/10/2023 - 16:26 Para compartilhar:

O ônibus que levava os jogadores do Lyon ao estádio Vélodrome para o jogo deste domingo (29) contra o Olympique de Marselha, pela 10ª rodada do Campeonato Francês, foi apedrejado por torcedores rivais e o treinador da equipe, o italiano Fabio Grosso, ficou ferido, segundo a imprensa local.

O ataque quebrou o para-brisa do veículo, constatou um jornalista da AFP, e outras partes do ônibus também foram danificadas.

Em imagens divulgadas pelo Prime Vídeo, que transmite o Campeonato Francês, Grosso aparece com o rosto ensanguentado e depois saindo da enfermaria do Vélodrome com um curativo na cabeça.

Contactada pela AFP, a Liga de Futebol Profissional (LFP) da França, organizadora da competição, não respondeu às perguntas sobre quais medidas irá adotar e se o incidente afetará a realização da partida.

