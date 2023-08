Ônibus de Murilo Huff sofre acidente em Tocantins: ‘Ninguém se machucou’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/08/2023 - 12:50 Compartilhe

O ônibus da equipe de Murilo Huff se envolveu em um acidente na noite desta quinta-feira, 3. O acidente aconteceu na BR 153, em Nova Olinda, Tocantins.

Um caminhão atingiu um carro na rodovia que, por sua vez, bateu no ônibus do sertanejo. Nas redes sociais, a assessoria de imprensa do cantor compartilhou um comunicado informando que ele não estava no veículo, mas parte de sua equipe sim: “Ninguém ficou ferido e todos passam bem”. Posteriormente, Murilo gravou vídeos nos stories para tranquilizar os fãs e reiterar que a agenda de shows segue inalterada para o fim de semana.

“Estou passando pra tranquilizar todo mundo aí que está mandando mensagem, preocupado perguntando como a gente está, graças a Deus, tá todo mundo bem. Um dos ônibus que transportava parte da nossa equipe sofreu um acidente na estrada.”

“Eu não estava dentro do ônibus, grande parte da equipe também não estava dentro do ônibus e quem estava não se machucou, ninguém se machucou graças a Deus, todo mundo bem. O ônibus já está seguindo viagem com destino a Goiânia. Nossa agenda segue normalmente, está bom pessoal? Só passando pra tranquilizar vocês e agradecer a todas as mensagens de carinho”, concluiu.

