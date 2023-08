Ônibus de equipe de Murilo Huff sofre acidente no Tocantins

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/08/2023 - 3:48 Compartilhe

Na noite desta quinta-feira, 3, parte da equipe do cantor Murilo Huff foi vítima de um acidente na BR-153, próximo a Colinas do Tocantins (TO), a cerca de 280 km de Palmas. Além do ônibus do sertanejo, a batida envolveu um carro e um caminhão.

Segundo o “g1”, o caminhão teria batido no carro, que foi atingido pelo ônibus na sequência. O motorista do veículo menor teria sido levado para o hospital com alguns ferimentos, mas a equipe do cantor não se machucou. O condutor do caminhão fugiu do local.

“Passando para tranquilizar todo mundo que está mandando mensagem preocupado. Graças a Deus está todo mundo bem. Um dos ônibus que transportava parte da nossa equipe sofreu um acidente na estrada, e eu não estava dentro do ônibus. Grande parte da equipe também não, e quem estava não se machucou”, garantiu Murilo, em seus stories do Instagram.

“Ninguém se machucou, ninguém se feriu, está todo mundo bem. O ônibus já está seguindo viagem com destino a Goiânia […] Apesar do carro que se envolveu no acidente com o nosso ônibus ter estragado bastante, ninguém que estava lá teve ferimentos graves. Todos os envolvidos no acidente estão bem”, finalizou.

Em story anterior, a equipe do artista classificou o ocorrido como um “pequeno acidente”.

🚨FAMOSOS: Um acidente envolvendo o ônibus com parte da equipe do Murilo Huff deixou fãs do cantor preocupados. Um carro perdeu o controle e atingiu o busão. Todos da equipe estão bem, seguiram viagem e o motorista do carro teve apenas um corte na cabeça. pic.twitter.com/PIbN9Z4tQt — CHOQUEI (@choquei) August 4, 2023

