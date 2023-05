Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 01/05/2023 - 13:26 Compartilhe

Atletas e comissão técnica do Polivalente, equipe de futebol feminino do Tocantins, tomaram um susto na manhã desta segunda-feira. O ônibus que estava levando a delegação até o Aeroporto de Brasília pegou fogo durante o trajeto. Nenhum integrante da delegação sofreu queimaduras, mas duas jogadoras precisaram ser levadas ao hospital, uma por crise de ansiedade e outra por problemas de pressão. No momento, todas já estão bem.







A equipe do Polivalente atuou em Teresina, no Piauí, no último sábado. Na sequência, a delegação pegou um ônibus até São Luís, no Maranhão, e, de lá, um avião até Brasília. As atletas dormiram em um hotel na capital do país no domingo e pegaram outro ônibus até o aeroporto na manhã seguinte, trajeto no qual ocorreu o acidente.

+ Botafogo volta ao topo após dez anos: lembre a última vez do seu time como líder do Brasileirão

Na partida de sábado, o Polivalente conseguiu a classificação às oitavas de final do Campeonato Brasileiro feminino Série A3 após vencer o Tiradentes, do Piauí, nos pênaltis depois de empatar em 0 a 0 no tempo normal. O próximo adversário do time de Tocantins será o Mixto, do Mato Grosso. As oitavas de final da competição estão previstas para os dias 6 e 7 de maio, mas Lauro Tentardini, diretor da equipe, deverá buscar o adiamento do primeiro jogo do Polivalente, segundo o “ge”.

Nem todos os confrontos das oitavas de final da Série A3 estão definidos. Dois jogos restantes acontecem nesta segunda-feira (Vila Nova x Uberlândia e Toledo x Operário) e o último na terça (VF4 x Mixto-PB).

Veja abaixo o comunicado publicado pelo Polivalente FC.

E MAIS:

E MAIS:







Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias