Ônibus de Brisa Star, a ‘Fadinha do piseiro’, cai em ribanceira em rodovia no Ceará

A cantora Brisa Star, conhecida também como “Fadinha do piseiro”, sofreu um acidente na noite de domingo, 25, enquanto voltava de um show. À reportagem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente envolveu o ônibus da artista no km 428, da BR 116, em Ipaumirim, no Ceará, por volta das 20h25, e teve 15 feridos. Não houve óbitos e a cantora sofreu lesões leves. A nota informa também que os policiais rodoviários federais constataram que no momento do acidente chovia no local e que o condutor perdeu o controle do veículo e saiu da pista, em uma rotatória. A assessoria de Brisa publicou uma nota nas redes sociais esclarecendo que todos foram atendido por uma equipe médica e estão bem.

