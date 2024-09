Ônibus da dupla João Neto & Frederico se envolve em acidente na BR-040

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/09/2024 - 8:28 Para compartilhar:

Um ônibus da dupla sertaneja João Neto & Frederico, que são conhecidos por hits como ‘Lê Lê Lê‘, ‘Tá Combinado‘, ‘Chorou na Escadaria‘, entre outros, se envolveu em um acidente no km 453 da BR-040, em Caetanópolis, na Região Central de Minas Gerais, na madrugada desta sexta-feira, 6, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a corporação, o veículo bateu em um caminhão carregado de carvão, por volta das 3h15, no sentido Belo Horizonte. A dupla estava a caminho de Guarará, na Região da Zona da Mata, onde tem um show previsto para esta sexta-feira. Quatro pessoas ficaram feridas e a frente do coletivo ficou destruída.

Nas redes sociais, Frederico compartilhou um post da frente do ônibus e escreveu: ‘O pessoal da equipe já foi socorrido, galera. Se Deus quiser ficará tudo bem. Obrigado pela atenção de todos”.

Em contato feito pelo g1, o Corpo de Bombeiros informou que o ônibus contava com 27 pessoas, e quatro delas ficaram com ferimentos leves, sendo encaminhadas para o Hospital Municipal de Sete Lagoas.