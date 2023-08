Ônibus com torcedores do Corinthians tomba em Minas e deixa sete mortos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/08/2023 - 9:25 Compartilhe

Um ônibus que transportava torcedores do Corinthians tombou na madrugada deste domingo, 20, na Rodovia Fernão Dias (BR-381), na altura do km 525,4 da BR-381, em Brumadinho(MG). Segundo a concessionária responsável pela via, a Arteris, o acidente registra sete vítimas fatais.

De acordo com comunicado publicado no site da empresa, o ônibus transportava 48 pessoas. Segundo o Sport Club Corinthians, o veículo que levava torcedores que estavam em Belo Horizonte para apoiar a equipe durante a partida contra o Cruzeiro, na noite anterior.

O ônibus teria adentrado uma curva, colidiu com o talude (inclinação na superfície lateral para promover a estabilidade do terreno) e, na sequência, tombou. A empresa não falou sobre o estado de saúde dos demais passageiros. A concessionária informou que enviou mais de 20 colaboradores, que estão mobilizados no local.

Sete vítimas fatais foram confirmadas até as 8h da manhã deste domingo, 20 Foto:Reprodução

A empresa afirma que a equipe atua em conjunto com o Corpo de Bombeiros, o Samu, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil.

Na última atualização feita pela empresa no Twitter, às 7h40, a pista no sentido São Paulo seguia interditada, com 4 km de congestionamento.

O Sport Club Corinthians Paulista manifestou seu pesar pelas vítimas nas redes sociais. “O Corinthians se solidariza às famílias dos torcedores falecidos e permanece à disposição para apoiá-las, assim como às outras vítimas do acidente e autoridades envolvidas no resgate e apuração dos fatos.”

?O Estadão entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil, mas ainda não obteve retorno.

