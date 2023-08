Ônibus com torcedores do Corinthians capota na Fernão Dias e deixa 7 mortos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/08/2023 - 7:34 Compartilhe

Na madrugada deste domingo, 20, um ônibus que transportava torcedores do Corinthians capotou na Rodovia Fernão Dias, no KM 520, em Igarapé, região metropolitana de Belo Horizonte. Os torcedores estavam voltando para São Paulo após o jogo do Corinthians contra o Cruzeiro, válido pelo Campeonato Brasileiro. As informações foram divulgadas pelo g1.

Das 46 pessoas que estavam no ônibus, sete perderam a vida no local do acidente, e outras dez ficaram presas nas ferragens do ônibus. O motorista perdeu o controle do veículo na curva da rodovia, bateu em um talude e capotou, de acordo com a Arteris Fernão Dias, a concessionária responsável pela via.

As equipes de resgate, incluindo o Corpo de Bombeiros, responderam imediatamente ao chamado e estão investigando as causas do acidente.

