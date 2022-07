Ônibus cai em vale de rio no Quênia, deixa 34 mortos

NAIRÓBI (Reuters) – Trinta e quatro pessoas morreram na região central do Quênia após um ônibus desviar de uma ponte e afundar em um vale, relatou a mídia local na segunda-feira.







Os jornais “Daily Nation” e “The Standard” reportaram que o incidente ocorreu na tarde de domingo, no condado de Thakara Nithi, quando o ônibus pertencente a companhia Modern Coast, que viajava de Meru até a cidade portuária de Mombassa, caiu da ponte Nithi e afundou no vale 40 metros abaixo.

“Até agora, nós perdemos 14 mulheres, 18 homens e duas garotas, então o total de mortes é de 34. Nós resgatamos 11 pessoas, que estão sob tratamento no hospital”, disse o comissário do condado de Tharaka Nithi, Nobert Komora, ao canal NTV Quênia, próximo ao local do acidente.

O canal informou que Komora disse que as investigações iniciais mostraram que os freios do ônibus podem ter falhado, impedindo que o motorista conseguisse virar em uma curva acentuada na ponte.

A Autoridade Nacional de Transporte e Segurança, a reguladora de transportes do país, ordenou que todos os ônibus da Modern Coast suspendessem as operações durante a investigação sobre o acidente.

Dados do Escritório Nacional de Estatísticas mostram que 4.579 pessoas morreram em acidentes de trânsito no Quênia, em 2021, um aumento de 15% em relação ao ano anterior.

(Reportagem de George Obulutsa, reportagem adicional de Humphrey Malalo em Nairóbi)