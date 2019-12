Ônibus cai em barranco na Indonésia e mata 27

Pelo menos 27 pessoas morreram e cerca de dez ficaram feridas na ilha de Sumatra, na Indonésia, quando um ônibus caiu em um barranco de 150 metros de altura, de acordo com um balanço divulgado nesta terça-feira pelos serviços de resgate.

O ônibus de transporte regional caiu no barranco na segunda-feira à noite e terminou em um rio, disse à AFP Dolly Gumara, porta-voz da polícia local.

A polícia havia anunciado um primeiro balanço de 24 mortos.

“O resgate está em andamento e vários mergulhadores procuram vítimas em volta do ônibus”, disse Berty Kowaas, chefe do serviços de emergência local à rede Metro TV.

“A corrente do rio é bastante forte e existe a possibilidade de algumas vítimas terem sido arrastadas”, afirmou à rede de televisão Kompas.

“O veículo colidiu com uma barreira de concreto e caiu no barranco. Várias vítimas ainda estão presas no ônibus”, disse o chefe do resgate. Nenhum outro veículo esteve envolvido no incidente.

O acidente ocorreu perto da cidade de Pagar Alam, em uma área íngreme e isolada, o que complica as operações de resgate.

O ônibus regional partiu com 27 passageiros a bordo, mas outros entraram no caminho. Os sobreviventes disseram à polícia que cerca de 50 pessoas estavam dentro do veículo no momento do acidente.

As tragédias são frequentes nas estradas do arquipélago, devido à idade dos veículos, à baixa qualidade da infraestrutura e às práticas de alguns motoristas.

Em setembro, 21 pessoas morreram da queda de um ônibus num barranco na região de Sukabumi (oeste da ilha de Java). Alguns meses antes, na mesma região, 12 pessoas morreram e várias dezenas ficaram feridas em um acidente causado por um passageiro que tentou controlar o volante de um ônibus, causando uma colisão com dois carros.