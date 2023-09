ONG vai receber R$ 1,9 mi da Alemanha para resgates no mar

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/09/2023 - 13:01 Compartilhe

BERLIM, 29 SET (ANSA) – A Sea Eye, organização de salvamento de migrantes no Mar Mediterrâneo, confirmou à ANSA que é a terceira ONG que receberá financiamento do governo da Alemanha.

O grupo receberá 365 mil euros (R$ 1,9 mi) em 2023 para o funcionamento da embarcação de salvamento Sea Eye 4.

“Estamos muito felizes por esse resultado, que nos permitirá financiar neste ano outras duas missões de salvamento”, informou a organização.

A ONG explicou que a quantia representa cerca de 12% do orçamento da organização.

“Independentemente do debate atual nacional e europeu sobre a gestão da migração, o endurecimento das leis de asilo e a disponibilidade dos países da União Europeia para acolher os solicitantes de asilo, todos os dias as pessoas arriscam a vida no Mediterrâneo. E se acabarem em emergências no mar, queremos poder salvá-las”, disse Jutta Wieding, da Sea Eye.

Na quinta-feira (29), a ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, havia confirmado que o financiamento da Alemanha a ONGs de apoio a migrantes estavam “iminentes” em três casos.

As outras duas organizações beneficiadas são a Comunidade de Santo Egídio, organização católica da Itália, e a SOS Humanity, da Alemanha. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias