ONG resgata barco de migrantes com 10 mortos à bordo

LAMPEDUSA, 18 JUN (ANSA) – Após o naufrágio de um barco de migrantes ter deixado mais de 60 desaparecidos na costa do sul da Itália, outra tragédia semelhante foi registrada nesta segunda-feira (17).

Dez corpos foram extraídos de uma escotilha no porão de um barco de oito metros, que partiu da Líbia e que foi resgatado pelo navio da ONG Nadir.

A embarcação foi rebocada até a ilha de Lampedusa durante a noite.

Todas as vítimas são homens, com idades entre os 18 e os 30 anos, com características somáticas que remetem ao Bangladesh ou Paquistão.

Foi possível resgatar 55 migrantes, incluindo 10 mulheres e 14 menores, sendo um deles um bebê de apenas um mês.

O grupo é composto por gambianos, guineenses, nigerianos, ganeses e senegaleses. (ANSA).