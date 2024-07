ONG relata bombardeios israelenses no sul da Síria

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/07/2024 - 5:30 Para compartilhar:

Duas posições militares sírias no sul do país foram bombardeadas por Israel, afirmou nesta terça-feira (30) a ONG Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

“Israel atacou duas bases da defesa antiaérea síria com mísseis na província de Daraa”, no sul, afirmou o OSDH, que tem uma ampla rede de fontes na Síria.

Os disparos, a partir do Golã ocupado e anexado por Israel, não provocaram vítimas, acrescentou.

O ataque aconteceu depois que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, prometeu uma resposta dura a uma ação atribuída ao movimento libanês Hezbollah que matou 12 menores de idade no sábado na região das Colinas de Golã ocupada e anexada por Israel.

O grupo pró-Irã tem uma forte presença na Síria, onde colabora com as tropas do regime de Damasco.

