ONG que monitora conflito na Síria relata prédios de agências de segurança em chamas em Damasco

AFPi AFP 08/12/2024 - 13:05

Uma ONG que monitora o conflito na Síria relatou bombardeios israelenses contra prédios de agências de segurança em Damasco neste domingo (8) e um correspondente da AFP viu chamas no local, horas após a tomada da capital pelos rebeldes.

“Bombardeios israelenses atingiram um complexo de segurança em Damasco, perto de antigos edifícios do regime”, incluindo serviços de inteligência, alfândega e um quartel-general militar, informou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), com sede no Reino Unido.

Um fotógrafo da AFP viu prédios em chamas no complexo de segurança.

