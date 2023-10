ONG que ajuda brasileiras promove 1º Leilão em Nova York com itens de Ingrid Silva e Kobra

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/10/2023 - 16:42 Compartilhe

A ONG Garra, que já beneficiou quase 1 milhão de imigrantes brasileiras, promove no dia 24 de outubro seu primeiro leilão beneficente.

Entre os itens que serão leiloados, estão um par de sapatilhas autografadas por Ingrid Silva, utilizadas em sua carreira como solista e bailarina principal no ​​Dance Theatre of Harlem; peças de vestuário e artigos personalizados por Eduardo Kobra, artista e ativista com seu trabalho exposto nas principais capitais ao redor do mundo e uma peça exclusiva criada por Geová Rodrigues, estilista mundialmente conhecido por sua colaboração na indústria da moda através do upcycling (reutilização).

O evento também contará com um pocket show de Jair Oliveira, cantor, compositor e produtor. Indicado ao Grammy Latino que atualmente vive nos Estados Unidos e apoia o trabalho da ONG. A mestre de cerimônias do evento será Fabiana Saba, modelo internacional radicada em Nova York.

O objetivo do leilão é promover a conscientização da segurança e o poder da mulher imigrante e arrecadar fundos para possibilitar planejamento emergencial e consultas jurídicas para aquelas que sofrem violência, auxílio para recolocação profissional, recursos para aumentar a segurança da imigrante brasileira e a promoção de eventos dedicados à imigrantes.

A Garra foi fundada há mais de 12 anos por mulheres imigrantes que vivenciaram diversas dificuldades, como más condições de trabalho, discriminação, violência doméstica e fraude nos processos de imigração e é a única organização sem fins lucrativos na região de New York que oferece gratuitamente consultorias jurídicas e de carreira em português para brasileiras em situação de vulnerabilidade.

