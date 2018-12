ONG ignora Itália e resgata 200 imigrantes no Mediterrâneo

SÃO PAULO, 21 DEZ (ANSA) – Uma embarcação da ONG Proactiva Open Arms resgatou nesta sexta-feira (21) mais de 200 imigrantes a bordo de dois barcos no Mediterrâneo Central.

De acordo com informações divulgadas no Twitter da organização, entre as pessoas há “homens, mulheres grávidas, crianças, bebês”.

“Apenas 24 horas depois de nossa chegada ao Mediterrâneo, a Opens Arms acaba de resgatar em alto-mar duas embarcações em perigo de naufrágio. […] No Mediterrâneo não há Natal”, diz o texto. No final de novembro, apesar das pressões feitas pelo governo e pela Justiça da Itália, a Proactiva anunciou que retornaria a fazer resgates em direção à costa da Líbia, um dos pontos de trânsito mais intenso de migrantes forçados no Mediterrâneo. Há poucos dias, o navio da ONG partiu de Barcelona, na Espanha, para voltar a salvar vidas, mesmo depois do vice-premier e ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, afirmar que recusará o desembarque dos refugiados nos portos italianos.

(ANSA)