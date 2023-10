ONG Gerando Falcões promove jantar em Miami e arrecada recursos para projeto Favela 3D

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/10/2023 - 16:52 Compartilhe

Na quarta-feira, dia 11 de outubro, a Gerando Falcões promove novo jantar beneficente em Miami, nos Estados Unidos, a fim de arrecadar recursos financeiros para ampliar um dos principais projetos da ONG, o Favela 3D, com o objetivo de levar dignidade, desenvolvimento e digitalização para as comunidades de todo o país.

Edu Lyra, CEO e Fundador da Gerando Falcões que já organiza o evento por três anos consecutivos, explica a importância fundamental desta ação: “Queremos estender o projeto Favela 3D, aplicado com sucesso na Favela dos Sonhos e em andamento em outras comunidades para todo o país, alcançando diversas favelas nos próximos anos. Nossa meta é alta e, para alcançá-la, nossa busca por novos parceiros e empresas apoiadoras não pode parar. As ações beneficentes da Gerando Falcões são uma oportunidade para mobilizar recursos e nos aproximar cada vez mais do nosso objetivo”.

São esperadas pelo menos 200 pessoas para o jantar. Entre os participantes está Leonardo Framil, Diretor Executivo para Growth Markets na Accenture, que será o grande homenageado da noite. Framil é parceiro da Gerando Falcões e, junto com o seu time, ajudou a desenhar o modelo para escala de projetos sociais nas favelas brasileiras.

O jantar beneficente em Miami recebe o apoio de empresas engajadas em transformar o presente para construir um futuro melhor. Entre as companhias parceiras estão: Banco Master, Accenture, Amasilk, Avenue, Bradesco, United Airlines, Ara Vartanian e Artefacto.

Serviço:

Data: 11/10

Horário: 19h (horário de Miami)

Local: Miami, EUA (Artefacto Coral Gables Store 2nd floor – 101 S Dixie Hwy, Coral Gables, FL 33146)

Compra de ingressos: https://us.givergy.com/2023MiamiBenefitDinner/?controller=tickets ou pelo e-mail events@gerandofalcoes.com

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias