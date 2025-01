ONG denuncia 42 ‘prisões com fins políticos’ na Venezuela às vésperas da posse de Maduro

Pelo menos 42 prisões “com fins políticos” foram registradas na Venezuela desde 7 de janeiro, três dias antes da posse do presidente esquerdista Nicolás Maduro, informaram nesta sexta-feira (10) defensores dos direitos humanos.

“Somente em janeiro verificamos, até agora, 49 prisões com fins políticos, 42 desde 7 de janeiro. E continuam”, informou Alfredo Romero, presidente da ONG Foro Penal, que documenta as detenções políticas na Venezuela, em uma mensagem no X.

Maduro tomou posse nesta sexta-feira para um terceiro mandato consecutivo (2025-2031), apesar das denúncias de fraude por parte da oposição, que reivindica vitória de seu candidato Edmundo González Urrutia nas eleições de 28 de julho.

Antes da data da posse, o país viveu uma onda de prisões que incluiu o ex-candidato presidencial Enrique Márquez, o genro de González Urrutia, Rafael Tudares, e Carlos Correa, ativista em favor da liberdade de expressão.

Em 2024, após os protestos que eclodiram contra a vitória de Maduro, que foi proclamada sem que o órgão eleitoral mostrasse a contagem detalhada dos votos, como exige a lei, mais de 2.400 pessoas foram detidas sob acusação de “terrorismo” e levadas para prisões de segurança máxima.

De acordo com o Ministério Público, mais de 1.500 haviam sido libertadas até a primeira semana de janeiro.

A Foro Penal, por sua vez, denuncia que a Venezuela vive uma “crise repressiva” marcada pelo número mais alto de “presos políticos” do século XXI e do continente.

Maduro, no poder desde 2013, ordenou a ativação de um “plano de defesa”, que consiste no destacamento massivo de militares e policiais em todo o país, ao reiterar supostos planos para derrubá-lo.

O sucessor do falecido Hugo Chávez disse que já são “mais de 150 mercenários estrangeiros” detidos às vésperas de sua posse para um terceiro mandato, entre eles dois cidadãos dos Estados Unidos: um agente do FBI e um militar.

